Son Dakika Haberleri: Menemenspor'un Konuğu Fatih Karagümrük

Menemenspor'un Konuğu Fatih Karagümrük

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 35 puanla 2'nci sırada giren Menemenspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Menemenspor'un Konuğu Fatih Karagümrük, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 35 puanla 2'nci sırada giren Menemenspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 

Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa İlker Coşkun yönetecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı forvet Ali Özgün forma giyemeyecek. Teknik direktör Suat Kaya ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "Şampiyonluk yolunda her maç bizim için final niteliğinde. Taraftarımızın desteği ile yeni yılın ilk galibiyetini almak istiyoruz. Karagümrük kaliteli bir takım. Ancak sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:51 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor
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