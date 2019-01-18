Menemenspor'un Konuğu Fatih Karagümrük

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 35 puanla 2'nci sırada giren Menemenspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.





TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 35 puanla 2'nci sırada giren Menemenspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.



Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa İlker Coşkun yönetecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı forvet Ali Özgün forma giyemeyecek. Teknik direktör Suat Kaya ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "Şampiyonluk yolunda her maç bizim için final niteliğinde. Taraftarımızın desteği ile yeni yılın ilk galibiyetini almak istiyoruz. Karagümrük kaliteli bir takım. Ancak sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - İzmir

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