Son Dakika Haberleri: Menemenspor'un önceliği kaybetmemek
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Menemenspor'un önceliği kaybetmemek

2 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor evine puan ya da puanlarla dönmenin heabını yapıyor.

Menemenspor'un önceliği kaybetmemek, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor evine puan ya da puanlarla dönmenin heabını yapıyor. Sportif direktör Cenk Laleci, ligdeki ilk 2 deplasmandan 4 puan çıkardıklarını belirterek, "Eskişehirspor taraftarının oluşturduğu atmosferle zorlu deplasmanlardan biri. Biz de çok iyi bir takımız. Kolay maç olmayacak. Elbette 90 dakikayı galip bitirmek isteriz ancak yenemiyorsak da yenilmeyeceğiz. Biz takıma inanıyoruz, oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi gösterip istediğimiz sonucu alacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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