Menemenspor'un rakibi Ümraniyespor

Teknik direktör Cenk Laleci, Ümraniyespor deplasmanından galibiyetle döneceklerini söyledi. Laleci, "Altay yenilgisini telafi edeceğiz. Deplasmanlarda iyi sonuçlar aldık. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.Bu randevu öncesi Adanaspor karşılaşması takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenen Menemenspor 8 maçta 6 puanla 16'ncı sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 10 maçta 10 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Altay 'a 2-1 yenilip maç eksiğiyle düşme potasına gerileyen Menemenspor yarın deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Konuk Menemenspor'da kırmızı kart cezalısı Sikiru Olatunbosun ile sarı kart cezalısı David Domgjonas müsabakada forma giyemeyecek.

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