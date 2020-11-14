Menemenspor yara sarıyor - Son Dakika

Menemenspor yara sarıyor

14.11.2020 13:52
Menemenspor yara sarıyor, System.String[]

TFF 1"inci Lig'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen takımlardan biri olan Menemenspor, yeniden antrenmanlara başlamanın sevincini yaşıyor.

TFF 1"inci Lig'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen takımlardan biri olan Menemenspor, yeniden antrenmanlara başlamanın sevincini yaşıyor. Sarı-lacivertlilerde, koronavirüs testi pozitif çıkan 18 futbolcudan 13'ün sonuçlarının negatife dönmesi keyifleri yerine getirdi. Ligde 23 Kasım'da iç sahada Altay'la oynayacakları derbiye odaklandıklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Futbolcularımızın iyileşmesi hepimizi mutlu etti. Ligde yeni bir sayfa açacağız. Altay maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor yara sarıyor - Son Dakika Spor


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