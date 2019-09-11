Son Dakika Haberleri: Menemenspor yine atatürk stadı'nda oynayacak
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Menemenspor yine atatürk stadı'nda oynayacak

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ege derbisinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, rakibini yine Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

Menemenspor yine atatürk stadı'nda oynayacak, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ege derbisinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, rakibini yine Atatürk Stadı'nda konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki passolig gişe montajları işlemlerinin henüz bitmemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin bu hafta da evine dönemeyeceği açıklandı. Sportif direktör Cenk Laleci, zorunlu olarak Atatürk Stadı'na geçeceklerini belirterek, "Tadilet nedeniyle 2. haftada da Hatayspor'u Atatürk Stadı'nda ağırlamıştık. Şimdi Akhisarspor'la da aynı statta oynayacağız. Ancak bundan sonraki süreçte İlçe Stadı'na döneceğiz" dedi. Pazar günü oynanacak mücadale saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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