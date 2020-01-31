Menemensporlu Alberk Koç, Rizespor'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemensporlu Alberk Koç, Rizespor'da! - Son Dakika Spor

Menemensporlu Alberk Koç, Rizespor'da!

6 saat önce

Kazım Hürol Taklak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapılarında yetişen genç oyuncuları Alberk Koç'un Çaykur Rizespor ile anlaştığını söyledi.

Menemensporlu Alberk Koç, Rizespor'da!, System.String[]

Kazım Hürol Taklak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapılarında yetişen genç oyuncuları Alberk Koç'un Çaykur Rizespor ile anlaştığını söyledi.


Bu transferin kulüpleri için onur verici olduğunu kaydeden Taklak, şöyle konuştu:


"Takımımıza kattıkları için kendisine şahsım ve kulübüm adına teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılarının devamını dilerim. Altyapıya yapmış olduğumuz destekler neticesinde oyuncularımızın büyük kulüplere transfer olmaları kulübümüz için çok önemli ve gurur verici bir durumdur. Bundan sonra da altyapıya desteklerimizi devam ettirerek bu şekilde oyuncularımızın büyük kulüplere göndermek için elimizden geleni yapacağız."


Futbola Menemenspor altyapısında başladıktan sonra Manisaspor'da profesyonel olan ve daha sonra Ekol Göz Menemenspor'a dönen 22 yaşındaki Alberk Koç, TFF 1. Lig, 2. Lig ve kupada çıktığı 90 maçta 3 gol attı.


Çaykur Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:46 
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