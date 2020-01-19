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Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası
6 saat önce
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Giresunspor'a 3-0 yenilerek yarışta yara alan Ekol Göz Menemenspor'un stoperi Ali Keten'e Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa talip oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Giresunspor'a 3-0 yenilerek yarışta yara alan Ekol Göz Menemenspor'un stoperi Ali Keten'e Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa talip oldu. Lacivert-beyazlıların 24 yaşındaki savunmacı için Menemenspor'la görüşmelere başladığı bildirildi.
Yönetimin bonservis bedeli karşılığında Ali'yi Kasımpaşa'ya satmaya sıcak baktığı vurgulandı. Derince Belediyespor altyapısından yetişip, Kocaelispor'da oynayan Ali Keten, bu sezon başında Menemenspor'a transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 13 lig maçına çıkan oyuncu, 1157 dakika sahada kalıp, 1 kez fileleri havalandırdı.
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