Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası - Son Dakika Spor

Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Giresunspor'a 3-0 yenilerek yarışta yara alan Ekol Göz Menemenspor'un stoperi Ali Keten'e Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa talip oldu.

Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Giresunspor'a 3-0 yenilerek yarışta yara alan Ekol Göz Menemenspor'un stoperi Ali Keten'e Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa talip oldu. Lacivert-beyazlıların 24 yaşındaki savunmacı için Menemenspor'la görüşmelere başladığı bildirildi.

Yönetimin bonservis bedeli karşılığında Ali'yi Kasımpaşa'ya satmaya sıcak baktığı vurgulandı. Derince Belediyespor altyapısından yetişip, Kocaelispor'da oynayan Ali Keten, bu sezon başında Menemenspor'a transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 13 lig maçına çıkan oyuncu, 1157 dakika sahada kalıp, 1 kez fileleri havalandırdı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vedat Muriqi'ten sarı kart açıklaması: Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım
Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı Emre Akbaba'nın golünde hakem ofsayt kararı verdi, VAR golü geçerli saydı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 18:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemensporlu Ali Keten'e Kasımpaşa kancası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]