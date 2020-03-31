Menemensporlu Ali Keten gözde! Kasımpaşa'dan sonra Yeni Malatyaspor...

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 3. Lig ekibi Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunma oyuncusu, formayı kaptıktan sonra bırakmadı.



Genç futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu ancak yönetim transfere onay vermedi.



Ali Keten'i Kasımpaşa'nın dışında Yeni Malatyaspor'un da yakından takip ettiği öğrenildi.



Ligde ilk 6 haftada forma şansı bulamayan Ali, teknik direktör Cenk Laleci'nin göreve gelmesiyle ilk 11'in değişilmez isimleri arasında girdi.



Stoper, sağ ve sol bekte görev yaparak savunma hattının her bölgesinde forma giyen Ali, 21 lig maçında görev yaptı. Menemen'in savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



