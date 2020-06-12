Menemensporlu Murat Elkatmış'ı Fenerbahçe istiyor - Son Dakika

Menemensporlu Murat Elkatmış'ı Fenerbahçe istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forvetiu Murat Elkatmış, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Menemensporlu Murat Elkatmış'ı Fenerbahçe istiyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forvetiu Murat Elkatmış, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. 1928 Bucaspor'dan forvet Barış Sungur ve Gölcükspor'dan orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Murat için de devrede olduğu iddia edildi.


Fenerbahçe'nin yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin de Murat Elkatmış için nabız yokladığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu sezon vitrine çıkan genç forvet ligde 10 karşılaşmada görev alıp 1 kez ağları sarstı.


Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:17 

Son Dakika Spor Menemensporlu Murat Elkatmış'ı Fenerbahçe istiyor - Son Dakika Spor
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