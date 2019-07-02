Son Dakika Haberleri: Menemespor Ergin Keleş'i alıyor
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Menemespor Ergin Keleş'i alıyor

1 saat önce

Transferde Sırbistan'ın Novi Pazar takımında görev yapan stoper Jasmin Trtovac ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor'un tecrübeli golcü Ergin Keleş'le prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.

Menemespor Ergin Keleş'i alıyor, System.String[]

Transferde Sırbistan'ın Novi Pazar takımında görev yapan stoper Jasmin Trtovac ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor'un tecrübeli golcü Ergin Keleş'le prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. 
Geçen sezonu Giresunspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar İzmir ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Trabzonspor altyapısından yetişen Ergin Keleş, Akçaabat Sebatspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Adanaspor, Gazişehir, Adanaspor ve Sivasspor'da oynadı. Ergin Süper Lig'de 124 maçta 15, 1'inci Lig'de ise 162 müsabakada 41 gol atmayı başardı. 
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
Sırbistan Karadağ, Spor
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