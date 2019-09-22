Menfez çalışması tamamlanan Çünür Kavşağı trafiğe açıldı

Isparta'nın büyük sorunları arasında bulunan ve yaklaşık 10 yıldan buyana yapılması planlanan ancak bugünlere gelen Çünür Kavşağı'ndaki karayolları menfez çalışması ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yağmur suyu hat çalışmaları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleri ile kısa sürede sonuca ulaştı. Çünür Kavşağında Karayollarının yaptığı çalışmalara Isparta Belediyesi de destek verdi. DSİ'nin de yağmur suyu hat çalışmaları yaptığı bölgede kapalı olan Çünür Kavşağı cumartesi günü akşam itibariyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak yol trafiğe açıldı.



Çünür Kavşağında yaklaşık 10 yıldan buyana yapılması planlanan çalışmalar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesi ve gerek Karayolları, gerekse DSİ ile yaptığı görüşmeler sonrasında kısa süre içerisinde sonuca ulaştırıldı.



Çünür Kavşağında, Karayolları ile Isparta Belediyesi tarafından yapılan ortak çalışma ile Karayolları Mehmet Tönge Mahallesi'nden gelecek olan yağmur suları için Çünür Kavşağından geçerek mahalleye aktarılacak olan menfez çalışmasını tamamladı. Karayolları çalışmalarının yapıldığı bölgede kalan kanalizasyon hatları ise Isparta Belediyesi tarafından farklı bir noktaya aktarıldı. Bir süre kapalı kalan Çünür Kavşağı, karayolları tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Isparta Belediyesi tarafından kavşakta dolgu, stabilize çalışmaları dün akşam saatleri itibariyle tamamlandı. Ardından bölgede yine Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Cumartesi akşam saat 21.00 itibariyle başlayan asfalt çalışmaları saat 24.00 itibariyle tamamlandı ve yol trafiğe açıldı.



Karayolları ve Isparta Belediyesi tarafından bu çalışmalar gerçekleştirilirken, diğer taraftan DSİ'de Çünür Yenişehir'den yağmur suyu çalışmalarını devam ettiriyor. Buradaki çalışmalar karayolları tarafından Çünür Kavşağı'nda yapılan menfezle buluşturulacak ve ardından bu çalışmalar Mehmet Tönge Mahallesi'ndeki dağdan gelen derelerle birleştirilecek. - ISPARTA