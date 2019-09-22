Son Dakika Haberleri: Menfez çalışması tamamlanan Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Menfez çalışması tamamlanan Çünür Kavşağı trafiğe açıldı

1 saat önce

Isparta'nın büyük sorunları arasında bulunan ve yaklaşık 10 yıldan buyana yapılması planlanan ancak bugünlere gelen Çünür Kavşağı'ndaki karayolları menfez çalışması ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yağmur suyu hat çalışmaları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleri ile kısa...

Menfez çalışması tamamlanan Çünür Kavşağı trafiğe açıldı, System.String[]

Isparta'nın büyük sorunları arasında bulunan ve yaklaşık 10 yıldan buyana yapılması planlanan ancak bugünlere gelen Çünür Kavşağı'ndaki karayolları menfez çalışması ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yağmur suyu hat çalışmaları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleri ile kısa sürede sonuca ulaştı. Çünür Kavşağında Karayollarının yaptığı çalışmalara Isparta Belediyesi de destek verdi. DSİ'nin de yağmur suyu hat çalışmaları yaptığı bölgede kapalı olan Çünür Kavşağı cumartesi günü akşam itibariyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak yol trafiğe açıldı.


Çünür Kavşağında yaklaşık 10 yıldan buyana yapılması planlanan çalışmalar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesi ve gerek Karayolları, gerekse DSİ ile yaptığı görüşmeler sonrasında kısa süre içerisinde sonuca ulaştırıldı.


Çünür Kavşağında, Karayolları ile Isparta Belediyesi tarafından yapılan ortak çalışma ile Karayolları Mehmet Tönge Mahallesi'nden gelecek olan yağmur suları için Çünür Kavşağından geçerek mahalleye aktarılacak olan menfez çalışmasını tamamladı. Karayolları çalışmalarının yapıldığı bölgede kalan kanalizasyon hatları ise Isparta Belediyesi tarafından farklı bir noktaya aktarıldı. Bir süre kapalı kalan Çünür Kavşağı, karayolları tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Isparta Belediyesi tarafından kavşakta dolgu, stabilize çalışmaları dün akşam saatleri itibariyle tamamlandı. Ardından bölgede yine Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Cumartesi akşam saat 21.00 itibariyle başlayan asfalt çalışmaları saat 24.00 itibariyle tamamlandı ve yol trafiğe açıldı.


Karayolları ve Isparta Belediyesi tarafından bu çalışmalar gerçekleştirilirken, diğer taraftan DSİ'de Çünür Yenişehir'den yağmur suyu çalışmalarını devam ettiriyor. Buradaki çalışmalar karayolları tarafından Çünür Kavşağı'nda yapılan menfezle buluşturulacak ve ardından bu çalışmalar Mehmet Tönge Mahallesi'ndeki dağdan gelen derelerle birleştirilecek. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Devlet Su İşleri, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu
ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı İngiltere Başbakanı Boris Johson, Amerikalı modele belediye bütçesinden 126 bin pound verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 17:16:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menfez çalışması tamamlanan Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]