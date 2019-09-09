Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk 5 kişi öldü (2)

YENİ NİŞANLANMIŞ

Erzurum'da, kontrolden çıkıp, 5 metre yükseklikteki menfez duvarına çarpan otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü Umut Yasak'ın (23), hafta sonu Gaziantep'te kız arkadaşıyla nişanlandığı öğrenildi. Umut Yasak'ın, annesi Birgül, teyzesi Nurgül, kuzenleri Salih ve Elif Öztürk ile birlikte Gaziantep'teki nişandan sonra memleketleri Artvin'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Artvin'e gönderilecek.