Son Dakika Haberleri: Menfez Temizlerken 5. Kattan Düştü

Menfez Temizlerken 5. Kattan Düştü

31 dakika önce

Kırklareli'nde 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.

Menfez Temizlerken 5. Kattan Düştü, System.String[]
Kırklareli'nde 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde oturan Onur Nizam (40), doğal gaz menfezini temizlemek isterken dengesini kaybederek 5. kattan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nizam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Nizam'ın cesedi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:07 Kaynak: AA

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