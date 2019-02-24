Menfez Temizlerken 5. Kattan Düştü
31 dakika önce
Kırklareli'nde 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli
'nde 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Babaeski
ilçesinde Hamidiye
Mahallesi Fatih
Caddesi'nde oturan Onur Nizam (40), doğal gaz menfezini temizlemek isterken dengesini kaybederek 5. kattan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nizam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Nizam'ın cesedi, Babaeski Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:07 Kaynak: AA
İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu
Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı
Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Öncesi Centilmenlik Çağrısı
Son Dakika! Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu