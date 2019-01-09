Son Dakika Haberleri: Menfez Tıkandı, İnşaat Alanı Sularla Doldu

Menfez Tıkandı, İnşaat Alanı Sularla Doldu

9 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde etkili olan sağanak yağışta, menfezin tıkanması sonucu dere suları 3 metreye kadar yükseldi.

Menfez Tıkandı, İnşaat Alanı Sularla Doldu, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde etkili olan sağanak yağışta, menfezin tıkanması sonucu dere suları 3 metreye kadar yükseldi. İnşaat halindeki binaların bulunduğu alan sularla doldu. Belediye ekipleri yolu yararak suyu dere yatağına yönlendirdi.

Mustafa Kemal Caddesi'nin geçtiği Ariket Deresi yatağında su tahliyesini sağlayan menfez, sağanak yağış nedeniyle tıkandı. Derenin kuzey kısmında birikmeye başlayan sular 3 metreye kadar yükselerek bölgede inşaat halindeki binaların bulunduğu alana doldu. Bina temellerine zarar veren suyun tahliyesi için Belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler yolu yararak suyu dere yatağına yönlendirdi. Çalışma nedeniyle caddede trafiğin 5 gündür tek yönlü verildiği belirtildi. Yolun çift taraflı trafiğe açılması ve sular altında kalan inşaatın çökme tehlikesinden kurtarılması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:46 Kaynak: DHA

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