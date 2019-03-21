Son Dakika Haberleri: Menfezde 5 Kilo Uyuşturucu Bulundu

Menfezde 5 Kilo Uyuşturucu Bulundu

49 dakika önce

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde menfezde saklı halde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Menfezde 5 Kilo Uyuşturucu Bulundu, System.String[]
ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde menfezde saklı halde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesinde durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine ekipler, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde uyuşturucuyu sakladıkları yeri söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde söylediği menfezde arama yapan ekipler, poşet içerisinde 5 kilo 250 gram esrar buldu. Esrara el konulurken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

Elazığ, Arıcak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel Manken Tereza Hluskova'ya Uyuşturucu Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis! Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 12:57:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menfezde 5 Kilo Uyuşturucu Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]