Menfezde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde bir menfezde mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Ekiciler Mahallesinde meydana geldi. Menfezde bir köpeğin mahsur kaldiğı bilgisini alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan köpek hızla olay yerinden uzaklaştı. - VAN