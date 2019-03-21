Son Dakika Haberleri: Menfeze 5 Kilo Esrar Saklayan 3 Şüpheli Yakalandı

Menfeze 5 Kilo Esrar Saklayan 3 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alırken, menfeze sakladıkları 5 kilo 250 gram esrarı da ele geçirdi.

Menfeze 5 Kilo Esrar Saklayan 3 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alırken, menfeze sakladıkları 5 kilo 250 gram esrarı da ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arıcak ilçesi üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alması üzerine çalışma başlattı. Arıcak kırsalında yapılan çalışmada, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir otomobil durduruldu. Durdurulan araç içerisinde esrar taşındığını belirleyen ekipler, çalışmayı derinleştirdi. 3 şüphelinin güzergah üzerinde bir arazide menfeze gizledikleri esrar bulundu. Menfezde üzeri örtülü poşet içerisinde 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçiren ekipler, şüphelileri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

Arıcak, Elazığ, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:33:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menfeze 5 Kilo Esrar Saklayan 3 Şüpheli Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]