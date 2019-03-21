Menfeze 5 Kilo Esrar Saklayan 3 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Elazığ'da jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alırken, menfeze sakladıkları 5 kilo 250 gram esrarı da ele geçirdi.
Elazığ
'da jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alırken, menfeze sakladıkları 5 kilo 250 gram esrarı da ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Arıcak
ilçesi üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alması üzerine çalışma başlattı. Arıcak kırsalında yapılan çalışmada, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir otomobil durduruldu. Durdurulan araç içerisinde esrar taşındığını belirleyen ekipler, çalışmayı derinleştirdi. 3 şüphelinin güzergah üzerinde bir arazide menfeze gizledikleri esrar bulundu. Menfezde üzeri örtülü poşet içerisinde 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçiren ekipler, şüphelileri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:25 Kaynak: İHA
Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek
Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu