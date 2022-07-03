Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır 'ın Çermik ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 5'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre M.F.T.'nin kullandığı 34 FF 6226 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.F.T. ile birlikte araçta bulunan B.İ. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.