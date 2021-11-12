Üye Girişi
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu - Son Dakika

Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu

12.11.2021 10:52
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle menfeze düşen otomobilde bulunan 23 yaşındaki İrem Nur Ayhan yaşamını yitirdi. Araçta bulunan diğer 3 kişi de yaralandı.

Tirebolu ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden İrem öğretmen, hem sevdiklerini hem de eğitim camiasını yasa boğdu.

MENFEZE DÜŞTÜLER

Dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda Salih Özcan idaresindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİYDİ

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu
Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu
Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu

Salih Özcan, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları 10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'ndeki 10:28 Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'ndeki "çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" geldi
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti 10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Düğünü yarıda kesen kavga! İki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti 09:45 Düğünü yarıda kesen kavga! İki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı 09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı
Profesör 09:00 Profesör "Endişe ediyoruz" sözleriyle Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı 08:43 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı

Son Dakika Haberleri
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
10:33 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
10:21 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
10:03 Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı
09:45 Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu
Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı         
10:51
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı         
10:22
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek         
07:54
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement