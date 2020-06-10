Menfeze düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Menfeze düşen yavru köpekler kurtarıldı

MALATYA - Malatya'da menfeze düşen 4 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Hekimhan İlçesi Akmağara Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 2 metrelik menfeze düşen 4 yavru köpek dışarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istendi.

4 yavru köpeğin yaklaşık 2 metre derinliğindeki menfeze düşmesiyle dışarı çıkmak için bağırınca vatandaşlar olay yerine geldi. Çevredekiler sesini duydukları köpekleri menfezden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 köpeği yaptığı çalışmayla menfezden çıkararak kurtardı.

Menfezden çıkarılan köpekler doğaya bırakıldı.