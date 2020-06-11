Menfeze düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Menfeze düşen yavru köpekler kurtarıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde menfezin içine düşen yavru köpekleri Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde menfezin içine düşen yavru köpekleri Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:13 Kaynak: AA
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