Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yol altındaki menfeze sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yahyalı ilçesi Çamlıca Mahallesi Suna Yaylası mevkisinde besici Şahin Türköz'ün otlattığı büyükbaş hayvanlardan biri, yol altındaki menfeze sıkıştı. Türköz'ün ihbarı üzerine bölgeye sevk itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla inek, halat yardımıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan hayvan, sahibine teslim edildi.