Menfeze sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde menfeze sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dün saat 18.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki menfezden köpek sesi duyanlar kendi çabalarıyla köpeği kurtarmaya çalıştı. Bir sonuç elde edilemeyince itfaiye ekibine haber verildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmada menfezin kapağı elektrikli testere ile kesilip açıldı. Menfeze sıkışan köpek, açılan kapaktan dışarı çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye ekipleri tarafından hayvanseverlere teslim edildi.