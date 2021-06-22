Menfezler yenileniyor, sorunlar çözülüyor - Son Dakika

Fiziki ömrünü dolduran ve kanalizasyon hattında kaçakların meydana geldiği menfezin yerine yapılan 260 metre uzunluğundaki menfezin yanı sıra sokakta bulunan apartmanların kanalizasyon bağlantıları da kanalizasyon sistemine bağlanacak. Bu çalışma sayesinde Lüleburgaz Deresi'nin kirlenmesinin önüne geçilecek.

Lüleburgaz Belediyesi kent genelindeki sorunları birer birer çözüme kavuşturuyor. Kentin çeşitli bölgelerinde altyapıda sorunlu olan bölgeleri noktasal olarak tespit eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan Mahallesi Acı Çeşme 1. Ara Sokak'ta menfez yenileme çalışması başlattı. Fiziki ömrünü dolduran menfezin yerine yapımına başlanan yeni menfez çalışması yaklaşık 5 ay içerisinde tamamlanacak.

3'te 1'i tamamlandı

Yaklaşık 30 gün önce başlayan menfez çalışmasının hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli Erhan Atalay, "Söz konusu çalışmalar kapsamında 260 metre menfezin yenilemesi tamamlanacaktır. Ayrıca 300 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenecektir. Yaklaşık 15 binanın kanalizasyon hattı kanalizasyon sistemimize alınarak çevreye verilecek rahatsızlık ve derenin kirlenmesinin önüne geçilecektir. 2021 Çevre Yılı nedeniyle yapılacak çalışmalar daha da anlam kazanmaktadır. Yaklaşık 150 gün olarak hedeflediğimiz çalışmaların 3'te 1'lik kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bir aksilik olmazsa 150'nci günün sonunda halkımıza daha sağlıklı ve yaşanabilir Lüleburgaz için güzel çalışmaları yapacağız" diye konuştu.