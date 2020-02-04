Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı - Son Dakika
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Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı.

Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı.

Fiziki şartları yetersiz olduğu için yeni bir binaya taşınması yönünde karar verilen Atatürk Ortaokulu'nun yeni hizmet binası tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren inşaat sürecinin bitmesinin ardından öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yeni okul binasına eğitim almaya başladı.

Alt katı ise Cumhuriyet İlkokulu'na tahsis edilen binada bulunan 12 derslikte 180 öğrenci eğitim görüyor.

Okul binasında bilgisayar, görsel sanatlar ve müzik sınıfları ile çok amaçlı salon ve kütüphane de bulunuyor.

Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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