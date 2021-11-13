Mengen'de 2022'de doğal gaz arzı sağlanmaya başlanacak - Son Dakika

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen'de 2022 yılında doğal gaz arzının sağlanmaya başlanacağını bildirdi.

Bulut, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, ilçeye doğal gaz getirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden itibaren Mengen'deki yatırım projeleri içerisinde en çok önemsedikleri projenin doğal gaz olduğunu dile getiren Bulut, "11 Kasım itibarıyla Mengen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından doğal gaz dağıtım lisansı kapsamına alınmış olup en nihayetinde doğal gaz projesi resmiyet kazanmıştır. 2022 yılı içerisinde gaz arzı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bulut, Belediye Meclisi olarak doğal gaz çalışmalarıyla ilgili Aksa Bilecik- Bolu Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye altyapı desteği sağlamak amacıyla bir karar aldıklarını belirterek, "Lisans onayı sonrası daha önceden belirlediğimiz doğal gaz dağıtım noktasının planlama ve tahsis çalışmalarına hızla başlayacağız. Mülkiyeti Belediyemize ait Beşler Mahallesi'nde 2 bin 633 metrekare yüzölçümlü arsamız doğal gaz dağıtımı için ilgili firmaya kiralanacaktır. Mengen ilçesi doğal gaz dağıtım projesi, mühendislik ve şebeke dizayn çalışmaları tamamlanmış ve bu çalışmalar sonucu yaklaşık 51 kilometre ana hat çalışması ve 19 kilometre servis hattı ve bina bağlantısı yapılacaktır. Projenin yaklaşık maliyeti 18 milyon lira tutarındadır." şeklinde konuştu.