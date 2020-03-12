Mengen'de 54 çiftçiye yem bezelyesi tohumu desteği sağlandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mengen'de 54 çiftçiye yem bezelyesi tohumu desteği sağlandı - Son Dakika

Mengen'de 54 çiftçiye yem bezelyesi tohumu desteği sağlandı

7 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 54 çiftçiye 5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Mengen'de 54 çiftçiye yem bezelyesi tohumu desteği sağlandı, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 54 çiftçiye 5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Mengen Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Yüzde 50 Hibe Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 54 çiftçiye 5 ton yem bezelye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Çiftçiler dağıtılan tohumları alarak araçlarına yükledi.

Dağıtılan 5 ton yem bezelye tohumunun yüzde 50'sinin Bolu İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı belirtildi.

Mengen, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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