Mengen'de çöplük yangını

Bolu'nun Mengen ilçesinde çöplükte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serpek mevkinde bulunan çöplükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Mengen Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletmesine ait ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.