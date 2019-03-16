Mengen'de Ev Yangını
1 saat önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı bir evin giriş katı kullanılamaz hale geldi.
Bolu
'nun Mengen
ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı bir evin giriş katı kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıyaslar köyü Osmanoğlu
Mahallesi'nde yaşayan Faruk Bayram'a ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 2 katlı evin giriş katı kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:08 Kaynak: AA
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