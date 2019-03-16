Son Dakika Haberleri: Mengen'de Ev Yangını

Mengen'de Ev Yangını

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı bir evin giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Mengen'de Ev Yangını, System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı bir evin giriş katı kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıyaslar köyü Osmanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Faruk Bayram'a ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 2 katlı evin giriş katı kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı Öfkeli Kadın, 1 Haftadır Eve Gelmeyen Eşinin Kıyafetlerini Otomobile Bağlayıp Üzerine Not Yazdı Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mengen'de Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]