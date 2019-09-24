Son Dakika Haberleri: Mengen'de fasulye hasadı yapıldı
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Mengen'de fasulye hasadı yapıldı

2 gün önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde fasulye hasadı yapıldı.

Mengen'de fasulye hasadı yapıldı, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde fasulye hasadı yapıldı.

Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Kuzgöl köyünde çiftçilik yapan İsmail ve İbrahim Karaca ile Bürnük köyünde çiftçilik yapan Tuğba ve Turgay Kahraman'ın toplam 20 dönümlük bahçelerine ekilen İspir ve Göynük 98 Horoz tipi fasulyenin hasadı imece usulü gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile yapılan üretimden memnun olduklarını dile getiren çiftçiler, emeklerinin karşılığını almaktan memnun olduklarını kaydetti.

İbrahim Karaca, Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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