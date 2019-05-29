Son Dakika Haberleri: Mengen'de görsel sanatlar sergisi açıldı
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Mengen'de görsel sanatlar sergisi açıldı

39 dakika önce

Mengen ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından görsel sanatlar sergisi açıldı.

Mengen'de görsel sanatlar sergisi açıldı, System.String[]
Mengen ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından görsel sanatlar sergisi açıldı.
Mengen Atatürk Orta Okulu öğrencileri, görsel sanatlar dersi kapsamında yıl içinde yaptıkları çalışmalarını sergiledi.
Okulun çok amaçlı salonunda hazırlanan serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.
Vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanan sergi bir hafta boyunca açık kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:12 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Mengen, Güncel
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