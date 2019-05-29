Mengen'de görsel sanatlar sergisi açıldı
39 dakika önce
Mengen ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından görsel sanatlar sergisi açıldı.
Mengen
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:12 Kaynak: AA
ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından görsel sanatlar sergisi açıldı.
Mengen Atatürk
Orta Okulu öğrencileri, görsel sanatlar dersi kapsamında yıl içinde yaptıkları çalışmalarını sergiledi.
Okulun çok amaçlı salonunda hazırlanan serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.
Vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanan sergi bir hafta boyunca açık kalacak.
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