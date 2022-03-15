Mengen'de hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti veriliyor - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan kişilere, evlerinde berber hizmeti verilmeye başlandı.

Mengen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yaşlılık ve sağlık koşulları sebebiyle evinden çıkamayan vatandaşlara yönelik proje hazırlandı.

Bu kapsamda evlere giden berber, hastaları ve yaşlıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tıraş ediyor.