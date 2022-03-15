Mengen'de hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti veriliyor - Son Dakika
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Mengen'de hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti veriliyor

15.03.2022 14:42
Mengen'de hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti veriliyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan kişilere, evlerinde berber hizmeti verilmeye başlandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan kişilere, evlerinde berber hizmeti verilmeye başlandı.

Mengen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yaşlılık ve sağlık koşulları sebebiyle evinden çıkamayan vatandaşlara yönelik proje hazırlandı.

Bu kapsamda evlere giden berber, hastaları ve yaşlıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tıraş ediyor.

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Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mengen'de hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti veriliyor - Son Dakika


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