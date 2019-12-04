Mengen'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde 4 kişi, enerji haberleşme kablolarını çalarken yakalandı.Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbarat çalışması kapsamında, Zonguldak'ın Devrek ilçesinden 4 şüphenin kiraladıkları araç ile Mengen ve Çaydurt bölgesinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait enerji haberleşme kabloları hattından hırsızlık yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından Mamatlar köyü yol ayrımında kablo hırsızlığı yapan S.U, G.G. ve S.B. suçüstü yakalandı.

Ormanlık alan içerisinde yapılan araştırmada, 7 direk arası 550 metre kablonun kesildiği, olay yerinde kancalı 10 metre halat,1 adet el testeresi, 2 çift inşaat eldiveni, 1 çift deri eldiven,1 adet keser, 2 adet el feneri, 20 adet mum, 1 adet koli bandı,1 adet ekmek bıçağı,1 adet demir kesme makası ve ağaç kesmek için kullandıkları 1 adet motorlu hızar testere ele geçirildi.

İlçe jandarmadaki işlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.