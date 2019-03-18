Mengen'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
2 saat önce
BOLU'nun Mengen ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
BOLU'nun Mengen
ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mengen ilçesi Dörtyol
kavşağında meydana geldi. Gökçesu
beldesinden Mengen yönüne giden Necdet Bostancı yönetimindeki 34 V 8862 otomobil ile Ankara
yönünden gelen Ali Demirbaş
yönetimindeki 67 NK 224 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Necdet Bostancı ve Ali Demirbaş ile yanındaki Ayşe Demirbaş
yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necdet Bostancı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
- Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:39 Kaynak: DHA
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