Son Dakika Haberleri: Mengen'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mengen'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

2 saat önce

BOLU'nun Mengen ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Mengen'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
BOLU'nun Mengen ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mengen ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Gökçesu beldesinden Mengen yönüne giden Necdet Bostancı yönetimindeki 34 V 8862 otomobil ile Ankara yönünden gelen  Ali Demirbaş yönetimindeki 67 NK 224 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Necdet Bostancı ve Ali Demirbaş ile yanındaki Ayşe Demirbaş yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necdet Bostancı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:39 Kaynak: DHA

Bolu, Mengen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp Olan Alzheimer Hastası Donmuş Bir Vaziyette Bulundu Eşini Öldürdü, Cesediyle Saatlerce Dolaşıp Polise Teslim Oldu Bedensel Engelli Kuruyemişçiyi, Önce Bıçakladı Sonra Boğazını Kesti Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mengen'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]