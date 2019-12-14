Mengen'de liseler arası münazara yarışması - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kendilerini geliştirmesi amacıyla münazara yarışmaları yapıldı.

Belirli aralıklarla düzenlenen yarışmaların ikincisi Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı yarışmada, "Toplumsal düzenin sağlanmasında eğitim mi yoksa kanunlar mı etkilidir?" konusu üzerinde münazara yapıldı.

Düzenledikleri etkinlik hakkında bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, amaçlarının öğrencilerin dersin dışında başka kitapları okumasını ve incelemesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek, düşünceler arasında bağ kurabilmek ve düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile getirmelerini sağlamak için yaptıkları etkinliğin amacına ulaştığını da belirten Celepci, "Münazara sayesinde öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir. Yorum becerileri artar. Böylece öğrenciler, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savunma yetisi kazanırlar." dedi.

Etkinliği, Celepci, Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay Karışmaz, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.