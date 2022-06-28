Son dakika 3. sayfa: Mengen'de sel suları köprüleri yıktı, yollar çöktü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Mengen'de sel suları köprüleri yıktı, yollar çöktü

28.06.2022 17:17

Son dakika gelişmesine göre Mengen'de sel suları köprüleri yıktı, yollar çöktü Bolu'nun Mengen ilçesinde derelerin taşması sonucu köprüler yıkılırken, sel sularından çöken Pazarköy karayolu ulaşıma kapatıldı.

Mengen'de sel suları köprüleri yıktı, yollar çöktü

BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde derelerin taşması sonucu köprüler yıkılırken, sel sularından çöken Pazarköy karayolu ulaşıma kapatıldı.

Bolu'da 2 gündür aralıksız olarak devam eden sağanak yağış sebebiyle Mengen ilçesinde bulunan derelerde taşmalar meydana geldi. Sel sularının şiddetine dayanamayan Yörükler, Kadısusuz ve Nazırlar köprüleri yıkıldı. Dün öğle saatlerinde bir bölümünde hasar oluşan Mengen-Pazarköy karayolu yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte çöktü. Ulaşımın sağlanamadığı bölgede AFAD, belediye ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ayrıca, Gökçesu - Mengen yolunda bulunan Gökçesu Köprüsü'nün ayaklarında selden dolayı meydana gelen tahribatı sebebiyle Gökçesu'dan Mengen istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin zarar gören bölgelerde çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mengen'de sel suları köprüleri yıktı, yollar çöktü - Son Dakika

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