Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı - Son Dakika
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Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

28.06.2022 14:50
Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı.

Bolu'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı.

Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırması sonucu Mengen Pazarköy beldesi kara yolu tamamen çöktü.

Ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekipler güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı.

Su seviyesi yükselen derenin üzerinde bulunan Yörükler ve Kadısusuz köprüleri de yıkıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların kent merkeziyle olan ulaşımı kesildi.

Kent merkezinde, Pazarköy yolu birinci TOKİ konutları yolunda da çökmeler yaşandı.

Türkbeyli Mahallesi'nde dere ve çayın taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Bölgede önlemleri artıran ve çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

"Olası olumsuzluklara karşı da tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık"

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, sağanak nedeniyle yürütülen çalışmalar değerlendirildi, alınan tedbirler ele alındı.

Ekiplerin, 24 saat esasıyla sahada görev yaptığını belirten Vali Kılıç, "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde sel, taşkın ve toprak kayması meydana gelen bölgelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Olası olumsuzluklara karşı da tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Kılıç, sağanağın Mengen ilçesinde daha etkili olduğunu kaydederek, "Mengen ilçemizde sel bölgesine yakın evlerde yaşayan vatandaşlarımızı tedbir amacıyla tahliye ederek güvenli bir alanda konaklamalarını sağlıyoruz. Yağışların bitmesiyle birlikte hasar ve zarar tespit çalışmalarımızı yaparak, iyileştirme çalışmalarımıza ivedilikle başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile kurul üyesi daire müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı - Son Dakika
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