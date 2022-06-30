Mengen'de selin yıkıcı etkisi havadan görüntülendi - Son Dakika
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Mengen'de selin yıkıcı etkisi havadan görüntülendi

30.06.2022 00:58
Mengen'de selin yıkıcı etkisi havadan görüntülendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde derelerin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan köprüler ve çöken yollar havadan görüntülendi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde derelerin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan köprüler ve çöken yollar havadan görüntülendi.

Bolu'da 2 gün boyunca aralıksız olarak devam eden sağanak sebebiyle Mengen ilçesinde bulunan derelerde taşmalar meydana geldi. Pazarköy köyünde bulunan orman deposundaki tomruklar suyun şiddetine dayanamayarak Mengen Çayı'na yuvarlandı. Akıntıyla birlikte sürüklenen tomruklar Yörükler, Kadısusuz ve Nazırlar köprülerini yıktı. Mengen-Pazarköy karayolu yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte çöktü. Ulaşımın sağlanamadığı bölgede AFAD, belediye ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte yıkımın gerçekleştiği bölgelerde temizlik ve tespit çalışmaları başlatıldı. Köprülerin yıkılmasına sebep olan tomruklar, traktör ve iş makineleriyle derelerden toplanarak yeniden orman deposuna götürüldü.

Mengen - Pazarköy yolu üzerinde selin şiddetiyle yıkılan köprüler, çöken yollar ve derelerin içerisini dolduran ağaç ve tomruklar havadan görüntülendi.

Derelerdeki tomrukları orman deposuna götürme çalışmasına katılan Fuat Özdoğan, "Sel birden geldi. Gece çok bastırdı. Bu arada tedbirlerimizi aldık. Can kaybımız yok. Biraz maddi hasarımız var. onu gidermeye çalışıyoruz. Çayın içerisinde tomruklar var onları topluyoruz" dedi.

Selin etkili olduğu Pazarköy köyünde yaşayan Yunus Emre Can Kaya ise "O gece biraz karışıktı. Önce orman deposundan başladı. Sonra köprülerimizi yıkmaya başladı. Tedirgin olduk. Hayvanlarımız ormanda kaldı. Köylüler olarak endişemiz vardı. Orman deposunun çamlık tarafından su girdi.300-400 tomruk bu tarafa sürüklendi. Şimdi onları çıkarıyoruz. Orman deposuna geri götüreceğiz" diye konuştu. - BOLU

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Kaynak: İHA

Pazarköy, Mengen, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mengen'de selin yıkıcı etkisi havadan görüntülendi - Son Dakika

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