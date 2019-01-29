Mengen'de "Şükür Mevlidi" Okundu
2 saat önce
Bolu'nun Mengen İlçesinde, 1944 yılında meydana gelen Bolu depreminin ardından başlatılan ve her yıl tekrarlanan şükür mevlidi 76. defa okutuldu.
Bolu
'nun Mengen
İlçesinde, 1944 yılında meydana gelen Bolu depreminin ardından başlatılan ve her yıl tekrarlanan şükür mevlidi 76. defa okutuldu.
İlçeye bağlı Çubuk
köyünde yaşayan vatandaşların, 1944 depreminde köylerinde hiç hasar olmaması, mal ve can kaybının yaşanmaması üzerine başlattığı şükür mevlidi okuma etkinliği bu yıl 76. defa gerçekleştirildi.
Köy camisinde okutulan mevlidin ardından yaklaşık bin kişiye, hasta ve yaşlılara şifa vermesi amacıyla hayır yemeği ikram edildi.
Köy sakinlerinden Hüseyin Seven depremin olduğu dönemde 11 yaşında olduğunu ifade ederek, "O gece yarısı korkuyla uyandık. Hiç kaybımız yoktu. Yıkılan binalar fazlaydı. Yemek ve yatacak sorunu olduğunu gördük ve elimizden gelen yardımı yaptık." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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