Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kursu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Köyde düzenlenen törene, Mengen Kaymakamı Betül Büyüklılıç, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş , daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Süt hijyeni, sanitasyon, sağım ünitelerinin bakımı, temizliği, sağılan sütün uygun şekilde depolanması, kişisel hijyen ve temizlik kuralları konularında verilen pratik ve teorik eğitimlerin ardından sertifika töreni düzenlendi.

Mengen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de desteklediği eğitim programı kapsamında hayvancılıkla uğraşan 25 kadına 4 gün süren bir eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Köprübaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan kadınlara yönelik süt hijyeni eğitimi düzenlendi.

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