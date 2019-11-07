Son Dakika Haberleri: Mengen'de "süt hijyeni eğitimi" verildi
Son Dakika Güncel Mengen'de 'süt hijyeni eğitimi' verildi

Mengen'de "süt hijyeni eğitimi" verildi

7 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde hayvancılık yapan 25 kadına "Süt Hijyeni Eğitimi" verildi.

Mengen'de

Bolu'nun Mengen ilçesinde hayvancılık yapan 25 kadına "Süt Hijyeni Eğitimi" verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Köprübaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan kadınlara yönelik süt hijyeni eğitimi düzenlendi.

Mengen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de desteklediği eğitim programı kapsamında hayvancılıkla uğraşan 25 kadına 4 gün süren bir eğitim verildi.

Süt hijyeni, sanitasyon, sağım ünitelerinin bakımı, temizliği, sağılan sütün uygun şekilde depolanması, kişisel hijyen ve temizlik kuralları konularında verilen pratik ve teorik eğitimlerin ardından sertifika töreni düzenlendi.

Köyde düzenlenen törene, Mengen Kaymakamı Betül Büyüklılıç, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kursu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Köprübaşı, Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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