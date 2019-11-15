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Mengen'de "Tasarım ve beceri atölyesi" projesi

6 saat önce

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Tasarım ve Beceri Atölyesi" projesi kapsamında "Pastane Beceri Atölyesi" açıldı.

Mengen'de

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Tasarım ve Beceri Atölyesi" projesi kapsamında "Pastane Beceri Atölyesi" açıldı.

Mengen İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında duyurduğu "Beceri Atölyeleri" kurulması için yaptığı çağrıya sessiz kalmadı.

Proje kapsamında ilçede eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinin bir şeyleri yaparak öğrenebilmesi için "Tasarım ve Beceri Atölyesi" kurdu.

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Pastane Beceri Atölyesi" adı altında kurulan ilk atölyeyi öğrenciler ziyaret etmeye başladı.

Buradaki atölyeye gelen öğrenciler, okul öğretmenleri ve aşçı adayı ağabeyleri ve ablalarıyla pasta yapmayı öğreniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Mili Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde ilçede bulanan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin atölye çalışmalarında bulunması amacıyla çalışma başlattıklarını kaydetti.

İlk atölye çalışmasının Mengen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Celepci, atölye çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Mengen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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