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Mengen'de "Tasarım ve Beceri Atölyesi" projesi

7 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Tasarım ve Beceri Atölyesi" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine pasta yapımı gösterildi.

Mengen'de

Bolu'nun Mengen ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Tasarım ve Beceri Atölyesi" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine pasta yapımı gösterildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında duyurduğu "Beceri Atölyeleri" kurulması için yaptığı çağrı kapsamında Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan "Pastane Beceri Atölyesi"nde eğitimler devam ediyor.

Atölyeye gelen Mengen Şehit Hasan Durmuş İlkokulu öğrencileri, okul öğretmenleri ve aşçı adayı ağabeyleri ve ablalarıyla pasta yapmayı öğrendi.

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, yaptığı açıklamada, ilk çalışmayı Mengen Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şimdi de Mengen Şehit Hasan Durmuş İlkokulu öğrencileriyle aynı çalışmayı yaptık. Bizlere yardımcı olan Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve Şehit Hasan Durmuş İlkokulu Müdürü ile öğretmenler ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Celepci, atölye çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.

Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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