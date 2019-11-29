Son Dakika Haberleri: Mengen'de üreticilere "süt hijyeni" kursu verildi
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Mengen'de üreticilere "süt hijyeni" kursu verildi

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, üreticilere "Sertifikalı süt hijyeni" kursu verildi.

Mengen'de üreticilere

Bolu'nun Mengen ilçesinde, üreticilere "Sertifikalı süt hijyeni" kursu verildi.


Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından Pazarköy köyünde hayvancılık ve süt üretimi yapan vatandaşlara yönelik kurs programı düzenlendi.

Kursta hijyenik koşullarda elde edilen inek ve manda sütlerinden ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olan Mengen, Urfa, manda, lor, çörekotu, şirden mayalı peynirleri ile mayasız yoğurt yapımı ele alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı tarafından verilen eğitime 19 kursiyer katıldı.

Kursta yapılan peynirlerin olgunlaştıktan sonra düzenlenecek "tadım şenliği"nde sergileneceği öğrenildi.

Mengen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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