Son Dakika Haberleri: Mengen'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Mengen'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

44 dakika önce

BOLU'nun Mengen ilçesinde, soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yulaf samanı ve yem bırakıldı.

Mengen'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
BOLU'nun Mengen ilçesinde, soğuk hava şartlarında  yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yulaf samanı ve yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kar nedeniyle beslenmekte zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlarda yemleme çalışması yaptı. Özellikle karaca ve domuzlarının geçiş bölgelerine 100 kilogram yulaf samanı ile 100 kilogram hayvan yemi bırakıldı.

Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, "Nesli tükenmekte ve avlanması yasak olan yaban hayvanları ile ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını, özellikle kaçak avcıları emniyet ve jandarma birimlerine ihbar etmelerini istiyoruz. Yaban hayvanlarını korumak için bu etkinlikler devam edecektir" dedi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:19 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Mengen, Yaban, Güncel
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