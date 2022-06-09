Mengen'de yaban hayvanları için ormana yiyecek bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlara 100 kilogram et, saman balyası ve ekmek bıraktı.

Etkinlikler kapsamında, ormanlık alanlarda yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için de çalışma yapıldı.

Kaynak: AA

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