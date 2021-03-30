Bolu'nun Mengen ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği yapıldı.
Kaymakam Betül Büyükkılıç, Mengen Atatürk Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle yaya geçidine kırmızı çizgi çekti.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı yönünde öğrencilere bilgi verdi, sürücülere kuralları hatırlattı.
Etkinliğe daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mengen'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika