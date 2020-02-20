Mengen'deki aşçılık kampı öğretim elemanları ve öğrencileri buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mengen'deki aşçılık kampı öğretim elemanları ve öğrencileri buluşturuyor - Son Dakika

Mengen'deki aşçılık kampı öğretim elemanları ve öğrencileri buluşturuyor

12 dakika önce

6. Ulusal Aşçılık Kampı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ) Mengen'deki kampüsünde 12-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Mengen'deki aşçılık kampı öğretim elemanları ve öğrencileri buluşturuyor, System.String[]

6. Ulusal Aşçılık Kampı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ) Mengen'deki kampüsünde 12-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneğinden (AŞOMDER) yapılan açıklamaya göre, etkinlik 13 ülkeden 80 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin "Aşçılık", "Gastronomi", "Gastronomi ve Mutfak Sanatları", "Mutfak Sanatları ve Yönetimi" programlarında okuyan eğitici ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen kampa, 80 öğretim elemanı ve 130 öğrenci katılacak.

Kampta, öğrenciler ve öğretim elemanları, alanında uzman şeflerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacak.

6. Ulusal Aşçılık Kampı için Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emine Elif Yücetürk ve AŞOMDER Başkanı Levent Demirçakmak arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Kaymakam Büyükkılıç, artık marka bir etkinlik haline gelen kampın dikkati çektiğini belirterek, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de kamu olanaklarını aşçılık kampına tahsis ediyoruz. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum. Aşçılık kampının öğrencilerin vizyonunu geliştirmesi için gastronomi eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bulut da kampın ülkenin en dikkati çeken gastronomi etkinliklerinden birisi haline geldiğini dile getirerek, "İlçemize yoğun bir ilgi gösterilmesini sağlayan bu kamp, aynı zamanda halkımızca da oldukça olumlu karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

AŞOMDER Başkanı Demirçakmak ise kampa ilginin her sene giderek arttığını belirterek, öğrenciler ve öğretim elemanlarının kampa katılım sağlayarak okullardakinden farklı bir eğitim alacağını kaydetti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mengen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de kırıma uğrayan Pegasus uçağının kara kutusu çözüldü: Kulenin de hatası var
İstanbul'da reklam panolarının üzerine yapıştırılan figür sonrası vatandaşlar polisi aradı Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı İstanbul'da metro seferlerinde arıza yaşandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Son Dakika Haberleri
13:41 Sosyete bu haberi konuşuyor! Sevgilisi hamile ama kendisinden değil
13:41 Genco Özak'tan Gaziantepspor'a destek
13:41 Yıllar sonra Haluk Levent ile aynı sahnede!
13:41 Serdar Ortaç sevgilisiyle görüntülendi
13:41 Pelin Karahan: Güzel sürprizler olabilir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 14:26:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mengen'deki aşçılık kampı öğretim elemanları ve öğrencileri buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]