Mengen'deki aşçılık kampı öğretim elemanları ve öğrencileri buluşturuyor - Son Dakika

6. Ulusal Aşçılık Kampı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ) Mengen'deki kampüsünde 12-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneğinden (AŞOMDER) yapılan açıklamaya göre, etkinlik 13 ülkeden 80 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin "Aşçılık", "Gastronomi", "Gastronomi ve Mutfak Sanatları", "Mutfak Sanatları ve Yönetimi" programlarında okuyan eğitici ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen kampa, 80 öğretim elemanı ve 130 öğrenci katılacak.

Kampta, öğrenciler ve öğretim elemanları, alanında uzman şeflerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacak.

6. Ulusal Aşçılık Kampı için Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emine Elif Yücetürk ve AŞOMDER Başkanı Levent Demirçakmak arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Kaymakam Büyükkılıç, artık marka bir etkinlik haline gelen kampın dikkati çektiğini belirterek, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de kamu olanaklarını aşçılık kampına tahsis ediyoruz. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum. Aşçılık kampının öğrencilerin vizyonunu geliştirmesi için gastronomi eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bulut da kampın ülkenin en dikkati çeken gastronomi etkinliklerinden birisi haline geldiğini dile getirerek, "İlçemize yoğun bir ilgi gösterilmesini sağlayan bu kamp, aynı zamanda halkımızca da oldukça olumlu karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

AŞOMDER Başkanı Demirçakmak ise kampa ilginin her sene giderek arttığını belirterek, öğrenciler ve öğretim elemanlarının kampa katılım sağlayarak okullardakinden farklı bir eğitim alacağını kaydetti.