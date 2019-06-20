Son Dakika Haberleri: Mengi Yay, VIRTUS ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödül aldı
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Mengi Yay, VIRTUS ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödül aldı

1 saat önce

İngiltere merkezli dünyanın sayılı dizayn ödülleri arasında gösterilen Design Et Al The International Yacht&Aviation 2019 yarışması kapsamında Mengi Yay Yatçılık, VIRTUS isimli 44 metrelik projesi ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödüle layık görüldü.

Mengi Yay, VIRTUS ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödül aldı, System.String[]
İngiltere merkezli dünyanın sayılı dizayn ödülleri arasında gösterilen Design Et Al The International Yacht&Aviation 2019 yarışması kapsamında Mengi Yay Yatçılık, VIRTUS isimli 44 metrelik projesi ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödüle layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:48 
İngiltere, Yacht, Ekonomi
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