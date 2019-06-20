Mengi Yay, VIRTUS ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödül aldı
1 saat önce
İngiltere merkezli dünyanın sayılı dizayn ödülleri arasında gösterilen Design Et Al The International Yacht&Aviation 2019 yarışması kapsamında Mengi Yay Yatçılık, VIRTUS isimli 44 metrelik projesi ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödüle layık görüldü.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:48
merkezli dünyanın sayılı dizayn ödülleri arasında gösterilen Design Et Al The International Yacht&Aviation 2019 yarışması kapsamında Mengi Yay Yatçılık, VIRTUS isimli 44 metrelik projesi ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödüle layık görüldü.
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