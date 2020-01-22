Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası 13 Şubat'ta hizmete açılacak - Son Dakika

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binasının açılışı Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümünde yapılacak.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 250 yataklı ek hizmet binasının açılışı 13 Şubat 2020 tarihinde Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde yapılacak. Açılış öncesi son çalışmaları yerinde takip eden Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik hastanenin son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yapılan son düzenlemeleri inceleyen Hirik, "Erzincan'da hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurulduğundan hasta bakımı ve yönetim standartlarının sürekli iyileşmeyi sağlamak için hastalara saygın, temiz ve güvenilir bir ortamda yüksek kalitede hizmet vermek amacıyla inşa edilen 250 yataklı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait ek hizmet binasının açılışı 13 Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır" diye konuştu.



Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik'e Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ve hastane yöneticileri eşlik etti. - ERZİNCAN