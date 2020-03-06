Menice, Ereğli'deki ailesine kavuştu: Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum, Türkçe... - Son Dakika

Menice, Ereğli'deki ailesine kavuştu: Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.

EDİRNE'den anne- babası ve kardeşleriyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan Afgan ailenin kızı Menice Arapzade (10) Konya 'nın Ereğli ilçesine kavuştu. Annesi ve kardeşlerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Menice, "Bir daha Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum. Ereğli'de yeni bir hayata başlayıp derslerimde başarılı olup, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne 'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice de başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. Bu sırada ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye 'ye geri gönderildi. Menice'nin ailesinin kaybettiğini DHA 'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği , İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle küçük kız, babası Seyid Arapzade ile buluştu.

EREĞLİ'DEKİ AİLESİNE KAVUŞTU

Edirne'den otobüsle yola çıkan Menice ve babasını Seyid Arapzade'yi Ereğli otogarında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Tezcan karşıladı. Ardından evlerine geçen Menice, 7 günlük ayrılığın ardından ablası ve annesine kavuştu. Diğer kardeşleri Hamit (14) ve Kerime Arapzade'nin (11), okulda olduğu belirtildi.

Baba Seyid Arapzade, kızına kavuştuğu için mutlu olduğunu, kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kendisinin ailesine kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Menice, tekrar Yunanistan'a gitmek istemediğini belirtti. Menice, şunları söyledi:

"Bir daha Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum. Ereğli'de yeni bir hayata başlayıp derslerimde başarılı olup, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. Herkese tekrar teşekkür ederim."

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Tezcan de Arapzade ailesine hem maddi, hem de psikolojik destek verileceğini belirtti.